Ljajic indirimi kabul etmedi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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indirimi kabul etmedi!

Ljajic indirimi kabul etmedi!

'ın yıldız futbolcusu 'in maaş indirimine yanaşmadığını ifade edildi.

'ın yıldız futbolcusu 'in maaş indirimine yanaşmadığını ifade edildi. Boşnak basını, "Ljajic'le Beşiktaş arasındaki ilişkiler yıkıldı" başlığını attı. İtalyan "vocegiallorossa" sitesi ise, "Adem Ljajic, indirim teklifini geri çevirdi" ifadelerini kullandı.

  1. 4.5.2020
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