Cyle Larin’e PAOK talip! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Cyle Larin’e PAOK talip!

Cyle ’e talip!

Cyle Larin’e PAOK talip!

'ın geçen sezon ekibi Z. 'e kiraladığı 'e bir talip daha çıktı.

'ın geçen sezon ekibi Z. 'e kiraladığı 'e bir talip daha çıktı. Yunan ekibi 'un transfer listesinin 1 numaralı ismi, 25 yaşındaki forvet Larin oldu. PAOK'un Swiderski ve Akpom'u sattıktan sonra Larin'i alacağı iddia edildi. O. City formasıyla MLS'de, 3 sezonda 44 gol atan Larin, bu yıl Belçika'da 9 gol atıp 11 asist yaptı.

  1. 4.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cyle Larin’e PAOK talip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA