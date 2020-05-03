Transferi yazdılar! Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi...

Beşiktaş transferde vites yükseltti... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Kara Kartal'ın, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile ilgilendiği duyurulmuştu.

Portekiz basını, konu ile ilgili yaptığı haberde siyah beyazlıların yıldız golcü için yapacağı teklifi açıkladı. İşte o haber;

"Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar için ilgisi uzun zamandır biliniyor...

Portolu forvet, 2016-17 sezonunda Türkiye'de forma giydi ve iyi izlenilmer bıraktı. (38 maç 19 gol).

Ancak Aboubakar, Türkiye'ye dönmeyi tercih ederse, şu anda aldığı 2 milyon euroluk ücretini düşürmek zorunda kalacak. Çünkü İstanbul takımı, maaş sınırı uygulayacak ve oyuncularına maksimum 1.5 milyon euro maaş verecek.

Aboubakar'ın Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılına dek devam ediyor ancak Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmaya istekli.

"BEŞİKTAŞ 3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİNE HAZIR"

Öte yandan Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi belli oldu. İstanbul kulübünün golcü futbolcu için 3 yıllık sözleşme önermeye hazır olduğu bildirildi.

"PORTO'DA ÖNCELİKLER ARASINDA DEĞİL"

Vincent Aboubakar, her halükarda Porto'nun bir sonraki sezon için öncelikleri arasında değil. Porto da, satışa sıcak bakıyor ve bir miktar uzlaşma sağlayabilir."