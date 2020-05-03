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03 Mayıs 2020, Pazar
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Habersiz gitti

Habersiz gitti

'in, 'un gönderilmesine karşı çıktığı bildirildi.

'in, 'un gönderilmesine karşı çıktığı bildirildi. Tosic ayrılınca tecrübeli teknik adamın Fatih'i stoperde oynatmaya hazırlandığı ancak Başkan Orman'ın Mirin'i transfer ettiği belirtildi.
  1. 3.5.2020
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