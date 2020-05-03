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03 Mayıs 2020, Pazar
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Geri dönmeni bekliyoruz

Geri dönmeni bekliyoruz

Kaptanı , Oğuzhan’a “En iyi şekilde geri dönmeni bekliyoruz, özledik” diye seslendi.

Devre arasında ekibi Feyenoord'a kiralanan , Spor'un hesabına konuk oldu. Canlı yayını izleyenler arasında kaptanı da vardı. Tecrübeli oyuncu, Oğuzhan'a, "Senin en iyi şekilde geri gelmeni bekliyoruz, özledik" dedi. Oğuzhan'ın Özyakup'un, Hollanda'da kalmak istediği iddia edilmişti. Oğuzhan, ara verilmeden önce Hollanda Ligi'nde 2 maça çıktı. Bu arada yerel De Telegraaf gazetesi Oğuzhan'ın, "Feyenoord beni tutmak istiyorsa kalacağım" dediğini iddia etti.
  1. 3.5.2020
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