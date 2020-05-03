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03 Mayıs 2020, Pazar
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Gaitan’a takip

Gaitan’a takip

yönetimi ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan için girişimlerini hızlandırma kararı aldı.

çalışmalarını aralıksız sürdüren siyah-beyazlı yönetim, bir yandan da oyuncular ya da menajerleriyle temaslarına hız verdi. 'ta gündeme gelen son isimlerden biri de olurken, teknik heyet Arjantinli 10 numara için olumlu rapor verdi. Fransız ekibi ile sözleşmesi bitecek olan Tangocu için yönetim, vakit kaybetmeden harekete geçti. Asbaşkan Erdal Torunoğulları, 32 yaşındaki oyuncunun transfer maliyeti için çalışmalara başladı. Lille'de forma giyen Gaitan, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 441 karşılaşmada görev yaptı. 64 gol atan tecrübeli oyuncu, 124 de asist yaparken; toplamda 188 gole direkt katkıda bulundu.
  1. 3.5.2020
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