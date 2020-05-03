Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah beyazlıların Kanadalı yıldızı Cyle Larin, Yunan ekibi PAOK'un transfer listesindeydi. Konu ile ilgili yapılan haberde kısa zaman içerisinde Beşiktaş'ın kapısının çalınacağı yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta ayrılık yaklaşıyor... Siyah beyazlılar, Larin'i geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Zuta Waregem'e kiralamıştı. İddialara göre bu kez PAOK devrede ve oyuncunun bonservisini almak için hazırlıklar yapıyor.
Sport24'ün konu ile ilgili haberi şu şekilde;
"PAOK'un transfer listesinin 1 numaralı ismi, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki foverti Cyle Larin oldu.
PAOK, gelecek yaz Swiderski ve Akpom'u büyük ihtimalle satacak. Siyah beyazlı kulübün yönetiminin ayrılık sonrası 1. tercihi Cyle Larin olacak.
Orlanda City formasıyla MLS'de, 3 sezonda 44 gol atan Larin, bu yıl Belçika'da 33 maç oynadı ve 9 gol atıp 11 asist yaptı. Zulte, Beşiktaş'a 2,5 milyon euroluk bonservisi ödemeyi planlıyordu ancak corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan finansal problemler sonrası, bu teklifi gözden geçirme kararı aldı.
Kanadalının istatistikleri, Leeds United'ın da ilgisini çekmişti. Virüs nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Beşiktaş, nakit para akışı sağlamak adına oyuncusunu göndermeye hazır. Oyuncunun Türklerle sözleşmesi 2022 yılına dek sürüyor.
PAOK kulübü, oyuncu için yaşanan transfer rekabetini yakından takip ediyor ve Beşiktaş'a kısa süre içerisinde teklifini iletecek."
- 03.05.2020
- Güncelleme: 03.05.2020 14:07
- Beşiktaş'tan komşuya transfer! Larin'in yeni takımı...
- Flaş iddia: Sergen Yalçın Ljajic'i istemiyor! Yerine Nico Gaitan...
- Alexander Sörloth: Norveç halkı Türkiye'nin salgınla mücadelesini başarılı buluyor
- Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama! Emre ve Mert Hakan...
- Yevgen Seleznyov: Galatasaray iki kez resmi teklif yaptı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan komşuya transfer! Larin'in yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.