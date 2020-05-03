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03 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Ayrılık yaklaşıyor! Komşuya...

'tan komşuya ! 'in yeni takımı...

Beşiktaş'tan komşuya transfer! Larin'in yeni takımı...

'ta son dakika gelişmesi... Siyah beyazlıların Kanadalı yıldızı Cyle , Yunan ekibi 'un transfer listesindeydi. Konu ile ilgili yapılan haberde kısa zaman içerisinde Beşiktaş'ın kapısının çalınacağı yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta ayrılık yaklaşıyor... Siyah beyazlılar, 'i geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Zuta Waregem'e kiralamıştı. İddialara göre bu kez devrede ve oyuncunun bonservisini almak için hazırlıklar yapıyor.

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Sport24'ün konu ile ilgili haberi şu şekilde;

"PAOK'un listesinin 1 numaralı ismi, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki foverti Cyle Larin oldu.

PAOK, gelecek yaz Swiderski ve Akpom'u büyük ihtimalle satacak. Siyah beyazlı kulübün yönetiminin ayrılık sonrası 1. tercihi Cyle Larin olacak.

Orlanda City formasıyla MLS'de, 3 sezonda 44 gol atan Larin, bu yıl Belçika'da 33 maç oynadı ve 9 gol atıp 11 asist yaptı. Zulte, Beşiktaş'a 2,5 milyon euroluk bonservisi ödemeyi planlıyordu ancak corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan finansal problemler sonrası, bu teklifi gözden geçirme kararı aldı.

Kanadalının istatistikleri, Leeds United'ın da ilgisini çekmişti. Virüs nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Beşiktaş, nakit para akışı sağlamak adına oyuncusunu göndermeye hazır. Oyuncunun Türklerle sözleşmesi 2022 yılına dek sürüyor.

PAOK kulübü, oyuncu için yaşanan transfer rekabetini yakından takip ediyor ve Beşiktaş'a kısa süre içerisinde teklifini iletecek."

  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 14:07
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