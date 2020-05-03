Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba, kendi isminin yazılı olduğu tulumu giyen sağlık çalışanı Mevlüt'e mesaj gönderdi.
Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba, kendi isminin yazılı olduğu tulumu giyen sağlık çalışanı Mevlüt'e mesaj gönderdi. Diğer insanların hayatını kurtarmaya çalışan tüm sağlık personellerine teşekkür eden Atiba, "Görev yaparken giydiğin kıyafetin üzerine adımı yazdığını gördüm. Süreç bittiğinde seni Vodafone Park'ta maça davet etmek isterim, umarım tanışırız" dedi.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atiba'dan Mevlüt’e mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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