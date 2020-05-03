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03 Mayıs 2020, Pazar
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'dan ’e mesaj

Atiba'dan Mevlüt’e mesaj

'ın Kanadalı oyuncusu , kendi isminin yazılı olduğu tulumu giyen sağlık çalışanı 'e mesaj gönderdi.

'ın Kanadalı oyuncusu , kendi isminin yazılı olduğu tulumu giyen sağlık çalışanı 'e mesaj gönderdi. Diğer insanların hayatını kurtarmaya çalışan tüm sağlık personellerine teşekkür eden Atiba, "Görev yaparken giydiğin kıyafetin üzerine adımı yazdığını gördüm. Süreç bittiğinde seni Vodafone Park'ta maça davet etmek isterim, umarım tanışırız" dedi.

  1. 3.5.2020
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