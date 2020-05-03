Atiba'dan Mevlüt’e mesaj

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba, kendi isminin yazılı olduğu tulumu giyen sağlık çalışanı Mevlüt'e mesaj gönderdi. Diğer insanların hayatını kurtarmaya çalışan tüm sağlık personellerine teşekkür eden Atiba, "Görev yaparken giydiğin kıyafetin üzerine adımı yazdığını gördüm. Süreç bittiğinde seni Vodafone Park'ta maça davet etmek isterim, umarım tanışırız" dedi.