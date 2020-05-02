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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Sırp basınından Ljajic iddiası! ...

Sırp basınından Ljajic iddiası! Sergen Yalçın...

'ta bu sezonki performansı tartışma konusu olan hakkında Sırp basınından flaş bir iddia geldi. 'ın yıldız oyuncuyla gelecek sezon çalışmak istemediği belirtilirken, yerine Arjantinli 'ın edileceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'ta eski formundan uzak olan ve bu sezon birçok maça yedek kulübesinde başlayan 'in takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Sırp sitesi hotsport, teknik direktör 'ın Ljajic'i gelecek sezon takımda istemediğini iddia etti.

Haberin detaylarında Yalçın'ın, performansından memnun olmadığı Sırp futbolcunun yerine Arjantinli yıldız 'ı istediği ifade edildi.

"LJAJIC'İN YERİNE NICOLAS GAITAN!"

Sırp basını siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Sırp oyuncuyu istemediğini ileri sürdü. Haberde; 47 yaşındaki teknik adamın performansından memnun olmadığı Ljajic'in yerine Nico Gaitan'ın transferini istediği belirtildi.

Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Gaitan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sırp basını, 1 Temmuz itibarıyla serbest kalacak olan 32 yaşındaki Gaitan'ın Ljajic'ten daha düşük bir maaşla Beşiktaş'a imza atabileceğini öne sürdü.

  1. 02.05.2020
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