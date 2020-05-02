Sırp basınından Ljajic iddiası! Sergen Yalçın...
Beşiktaş'ta bu sezonki performansı tartışma konusu olan Adem Ljajic hakkında Sırp basınından flaş bir iddia geldi. Sergen Yalçın'ın yıldız oyuncuyla gelecek sezon çalışmak istemediği belirtilirken, yerine Arjantinli Nicolas Gaitan'ın transfer edileceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta eski formundan uzak olan ve bu sezon birçok maça yedek kulübesinde başlayan Adem Ljajic'in takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Sırp sitesi hotsport, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Ljajic'i gelecek sezon takımda istemediğini iddia etti.
Haberin detaylarında Yalçın'ın, performansından memnun olmadığı Sırp futbolcunun yerine Arjantinli yıldız Nicolas Gaitan'ı istediği ifade edildi.
"LJAJIC'İN YERİNE NICOLAS GAITAN!"
Sırp basını siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Sırp oyuncuyu istemediğini ileri sürdü. Haberde; 47 yaşındaki teknik adamın performansından memnun olmadığı Ljajic'in yerine Nico Gaitan'ın transferini istediği belirtildi.
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Gaitan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sırp basını, 1 Temmuz itibarıyla serbest kalacak olan 32 yaşındaki Gaitan'ın Ljajic'ten daha düşük bir maaşla Beşiktaş'a imza atabileceğini öne sürdü.
- 02.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sırp basınından Ljajic iddiası! Sergen Yalçın... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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