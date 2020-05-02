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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Karantina için Riva çağrısı

Karantina için Riva çağrısı

'ta Ruiz, Lens, Ljajic, Boateng ve N'Koudou 'ye dönüşte zorunlu olarak 14 gün karantinada kalacaklar. Ancak yıldız oyuncuların bunu istemediği bildirildi. Beşiktaş yönetiminin de ve ile görüşüp oyuncuların TFF'nin 'nde kalmasını talep edeceği bildirildi.

'ta yurt dışından dönecek oyuncular için yurt krizi baş gösterdi. Ruiz, Lens, Ljajic, Boateng ve N'Koudou 'ye dönüşte zorunlu olarak 14 gün karantinada kalacaklar. Ancak yıldız oyuncuların bunu istemediği bildirildi. Beşiktaş yönetiminin de ve ile görüşüp oyuncuların TFF'nin 'nde kalmasını talep edeceği bildirildi.
  1. 2.5.2020
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