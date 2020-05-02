Atiba Hutchinson'dan sağlık çalışanlarına teşekkür!
Beşiktaş taraftarının sevgilisi Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında önemli bir görev üstlenen sağlık çalışanlarına yaptığı video açıklamayla teşekkür etti.
Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında durmaksızın çalışan sağlık çalışanları için bir teşekkür mesajı paylaştı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından videolu açıklamasına yer verilen 37 yaşındaki oyuncu, "Bu mücadelenizde size bütün desteğimizi veriyoruz. Kısa bir video çekerek hayatlarını tehlikeye atma pahasına diğer insanların hayatını kurtarmaya çalışan tüm sağlık çalışanlarına mesaj göndermek istedim. Yaptığınız her şey için gerçekten minnettarız. Her şey için teşekkür ediyoruz. Bunlar atlatılması ve baş edilmesi pek kolay olmayan, zor zamanlar. Güçlü ve güvende kalın." ifadelerini kullandı.
Görev yaparken giydiği koruyucu tulumun arkasına kalemle ismini ve forma numarasını yazan bir sağlık çalışanına da mesaj gönderen Hutchinson, "Mevlüt'e de bir mesajım var. Senin yaptığın her şey için de gerçekten minnettarız. Görev yaparken giydiğin kıyafetin üzerine benim adımı yazdığını gördüm. Bu süreç bittiğinde seni Vodafone Park'ta oynadığımız bir maça ya da buluşmaya davet etmek isterim. Seninle buluşmak ve tanışmak isterim." diye konuştu.
- 02.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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