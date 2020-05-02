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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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'dan sağlık çalışanlarına teşekkür!

Atiba Hutchinson'dan sağlık çalışanlarına teşekkür!

taraftarının sevgilisi Kanadalı yıldız , salgını ile mücadele kapsamında önemli bir görev üstlenen sağlık çalışanlarına yaptığı video açıklamayla teşekkür etti.

'ın Kanadalı futbolcusu , salgını ile mücadele kapsamında durmaksızın çalışan sağlık çalışanları için bir teşekkür mesajı paylaştı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından videolu açıklamasına yer verilen 37 yaşındaki oyuncu, "Bu mücadelenizde size bütün desteğimizi veriyoruz. Kısa bir video çekerek hayatlarını tehlikeye atma pahasına diğer insanların hayatını kurtarmaya çalışan tüm sağlık çalışanlarına mesaj göndermek istedim. Yaptığınız her şey için gerçekten minnettarız. Her şey için teşekkür ediyoruz. Bunlar atlatılması ve baş edilmesi pek kolay olmayan, zor zamanlar. Güçlü ve güvende kalın." ifadelerini kullandı.

Görev yaparken giydiği koruyucu tulumun arkasına kalemle ismini ve forma numarasını yazan bir sağlık çalışanına da mesaj gönderen Hutchinson, "Mevlüt'e de bir mesajım var. Senin yaptığın her şey için de gerçekten minnettarız. Görev yaparken giydiğin kıyafetin üzerine benim adımı yazdığını gördüm. Bu süreç bittiğinde seni Vodafone Park'ta oynadığımız bir maça ya da buluşmaya davet etmek isterim. Seninle buluşmak ve tanışmak isterim." diye konuştu.

  1. 02.05.2020
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