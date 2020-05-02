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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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1 Mayıs kutlaması

1 Mayıs kutlaması

, 1 'nı kutladı. Yapılan açıklamada "Tüm emekçilerin ve halkımızın, 1 ve 'nü kutlarız" denildi.

, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. Yapılan açıklamada "Tüm emekçilerin ve halkımızın, 1 ve Dayanışma Günü'nü kutlarız" denildi. Ayrıca, 'emek' kelimesinin sözlük anlamını paylaştı. Bu gönderiler taraftarlardan büyük bir beğeni aldı.
  1. 2.5.2020
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