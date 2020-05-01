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01 Mayıs 2020, Cuma
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Kitap kurdu

Kitap kurdu Burak Yılmaz

'ın golcüsü , evde geçen zamanını geçiriyor. Bir yandan ev antrenmanlarına devam eden tecrübeli golcü diğer yandan kendine yatırım yapıyor.

'ın golcüsü , evde geçen zamanını geçiriyor. Bir yandan ev antrenmanlarına devam eden tecrübeli golcü diğer yandan kendine yatırım yapıyor. Burak, dün sosyal medyadan yeni aldığı kitapların fotoğrafını paylaştı. Kitapların kişisel gelişim ve dünya klasiklerinden birkaç eser olduğu görüldü.
  1. 1.5.2020
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