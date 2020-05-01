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01 Mayıs 2020, Cuma
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Fatih için yeni teklif

Fatih için yeni teklif

Geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına 'a kiralanan , Kırmızı-Beyazlı formayla oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. 'a hazır olduğunu gösteren 22 yaşındaki oyuncu için 'ın bir kez daha kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına 'a kiralanan , Kırmızı-Beyazlı formayla oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. 'a hazır olduğunu gösteren 22 yaşındaki oyuncu için bir kez daha devreye girecek ve başarılı oyuncunun bir sezon daha kiralanması için görüşmeler başlayacak.
  1. 1.5.2020
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