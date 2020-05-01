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01 Mayıs 2020, Cuma
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'Bize kan kusturdu'

'Bize kan kusturdu'

'ın eski futbolcusu 'nın tekrar Beşiktaş'a edileceği konuşuluyordu. Duhuliye.com'da yer alan habere göre bu iddiayı yalanlayan yöneticilerin "Quaresma değil transfer olmak kulübün önünden geçemez. Bize kan kusturdu" dedikleri öğrenildi.

Sosyal medyada 'ın eski futbolcusu 'nın tekrar Beşiktaş'a edileceği konuşuluyordu. Duhuliye.com'da yer alan habere göre bu iddiayı yalanlayan yöneticilerin "Quaresma değil transfer olmak kulübün önünden geçemez. Geçen sene finansal fairplay için yazı alırken bize kan kusturdu, yaptıklarını unutmadık." diyerek transfere tamamen kapıyı kapattıkları bildirildi.
  1. 1.5.2020
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