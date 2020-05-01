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01 Mayıs 2020, Cuma
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Beşiktaş'ta Atiba krizi!

Beşiktaş'ta Atiba krizi!

Ekonomik krizdeki Beşiktaş yönetimi, futbolculardan maaşlarında indirim yapmalarını isterken, Atiba'dan flaş bir yanıt geldi. Kanadalı oyuncunun yöneticilere, "Ben zaten 850 bin euro alıyorum. İndirim değil bekliyorum" sözleriyle tepki gösterdiği öne sürüldü.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Beşikta, bir darbe de corona virüsü salgınından yemiş, zaten kötü durumdaki kulübün mali dengesi iyice dibe vurmuştu. Eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetim de futbolcularıyla maaş indirimi konusunda görüşmelere başlamıştı. Kulüpte tüm bunlar yaşanırken takımın sembol ismi haline gelen flaş isteğiyle yönetimde şok etkisi yarattı.

"BEN ZATEN 850 BİN EUROYA OYNUYORUM!"

Takvim'in haberine göre, yönetimi yıllık ücretlerde indirim yapmaya hazırlanırken Atiba'nın istediği ortaya çıktı. Kanadalı oyuncuya sezon sonu masaya oturacağı söylenmesine rağmen Atiba'nın, "Ben zaten 850 bin euro alıyorum. İndirim değil zam bekliyorum" dediği öne sürüldü.

  1. 01.05.2020
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