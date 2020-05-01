Beşiktaş'ta Atiba krizi!
Ekonomik krizdeki Beşiktaş yönetimi, futbolculardan maaşlarında indirim yapmalarını isterken, Atiba'dan flaş bir yanıt geldi. Kanadalı oyuncunun yöneticilere, "Ben zaten 850 bin euro alıyorum. İndirim değil zam bekliyorum" sözleriyle tepki gösterdiği öne sürüldü.
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Beşikta, bir darbe de corona virüsü salgınından yemiş, zaten kötü durumdaki kulübün mali dengesi iyice dibe vurmuştu. Eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetim de futbolcularıyla maaş indirimi konusunda görüşmelere başlamıştı. Kulüpte tüm bunlar yaşanırken takımın sembol ismi haline gelen Atiba Hutchinson flaş isteğiyle yönetimde şok etkisi yarattı.
"BEN ZATEN 850 BİN EUROYA OYNUYORUM!"
Takvim'in haberine göre, Ahmet Nur Çebi yönetimi yıllık ücretlerde indirim yapmaya hazırlanırken Atiba'nın zam istediği ortaya çıktı. Kanadalı oyuncuya sezon sonu masaya oturacağı söylenmesine rağmen Atiba'nın, "Ben zaten 850 bin euro alıyorum. İndirim değil zam bekliyorum" dediği öne sürüldü.
- 01.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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