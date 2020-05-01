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01 Mayıs 2020, Cuma
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'ın yıldızına dev talip! Gönderiliyor...

Beşiktaş'ın yıldızına dev talip! Gönderiliyor...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada çalışmalarına devam eden ekipler temaslarını sürdürüyor. 'de top koşturan bazı isimler için nabız yoklayan Avrupa kulüpleri bu kez siyah-beyazlı ekibin kapısını çaldı. İşte transfer harekatının detayları...

Liglere verilen ara sonrası birçok kulüp harekatına başlamışken, Avrupa kulüpleri 'den bazı isimleri kadrosuna atmak için girişimlerde bulunuyor...

Bu kulüplerden biri de 'in köklü kulüplerinden ... 'ın 'den kadrosuna kattığı başarılı stoperi 'yı kadrosuna katmak için harekete geçen ekibin teknik direktörü 'in, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Vida'nın transferi için İngiliz kulübüne "Gelecek sezon için transferde onu bir numaraya yazın" diyerek baskı yaptığı öğrenildi.

Ada basınında çıkan haberlerde ayrıca, İngiliz ekibinin Hırvat stoperi kadrosuna katmak için en az 6 milyon sterlini gözden çıkarmak zorunda olduğu belirtildi. İki yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki savunmacının transferine Beşiktaş yönetimi de sıcak bakıyor.

EN ÇOK KAZANAN İSİM
Tecrübeli futbolcunun yıllık 3 milyon avro ile takımın en çok kazanan ismi olması ve gelecek sezonun bütçesinin ciddi oranda düşmesi için yapılan hazırlıklar nedeniyle elden çıkarılması düşünülüyor. Her ne kadar Hırvat futbolcu yönetimle yaptığı görüşmede yıllık ücretinde indirime gidebileceğini belirtmiş olsa da, satıştan elde edilecek gelir siyah-beyazlı yöneticilere daha cazip geliyor. Ancak bütün dünyadaki global ekonomik kriz sebebiyle satışın gerçekleşmesi hâlinde Domagoj Vida'nın piyasa değerinin altında transfer olması da ihtimaller arasında.

YABANCILARA DÖNÜN ÇAĞRISI!
Beşiktaş yönetimi, özel izinle ülkelerine giden yabancı oyuncularını 'ye çağırdı. Siyah-beyazlı oyuncular Türkiye'ye geldikten sonra aileleriyle birlikte devletin belirlediği merkezlerde karantina sürelerini tamamladıktan sonra takımla sosyal mesafeli antrenmanlara başlayacak.

OĞUZHAN'DAN MESAJ VAR!
Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralık giden , "Buraya 15-20 maç oynarım diye geldim, sezon iptal edildi. Uzun vadeli olarak gelmedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Hoca'ya da bunu söyledim zaten. Hedefim iyi oynayıp geri dönmek. Belki Beşiktaş'a para kazandırabilirim" açıklaması yaptı. (Türkiye)

  1. 01.05.2020
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