Sürpriz transferi yazdılar! "Beşiktaş Gomis'i istiyor"

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezonun çalışmalarına devam eden Kara Kartal için Arap basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de peşinde koştuğu Bafetimbi Gomis'e talip oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'tan sürpriz atak... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Kara Kartal, bir yandan virüs nedeniyle yaşanan mali krizi dengelemek isterken, diğer yandan da fırsat transferlerinin peşine düşüyor.
Daha önce menajerlerin kulübe önerdiği ancak yaşlı olması nedeniyle reddettiği Claudio Bravo hamlesi sonrası siyah beyazlılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Arabistan'da yayın yapan 'almowaten.net' adlı internet sitesi, sezonun sona ermesinin ardından Al Hilal'in 5 isimle yollarını ayıracağını açıkladı.
Futbolculardan teknik direktörüne kadar büyük bir kıyım yaşanması bekleyen Suudi kulübünde, Bafetimbi Gomis için sürpriz bi detaya yer verildi.
"TÜRK BEŞİKTAŞ, GOMIS'İ..."
Buna göre Selam Al-Dossari, Carlos Eduardo, Sebastian Giovinco'nun kulüpten ayrılacağı duyurulurken, Bafetimbi Gomis için de Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.
Kara Kartal'ın, sezon sonunda Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek Fransız golcü ile ilgilendiği ve kadrosuna dahil etmek istediği aktarıldı.
Bafetimbi Gomis, bu sezon çıktığı toplam 28 müsabakada 19 gole imza atarken 4 asist üretti ve 1858 dakika sahada kaldı.
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 12:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sürpriz transferi yazdılar! "Beşiktaş Gomis'i istiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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