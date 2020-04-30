Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a dönecek mi? Kendisi açıkladı
Beşiktaş'ın devre arasında Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrılma süreci ve gelecek planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki yıldız oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'la konuştuğunu ve daha güçlü geri dönmek istediğini söyledi. İşte detaylar...
Beşiktaş ile devre arasında yolları ayırıp Hollanda'nın Feyenoord takımına kiralık olarak gönderilen Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulübe kapıları tamamen kapatmadığını belirtip, geri dönüş sinyalleri verdi.
TRT Spor'a konuk olan 27 yaşındaki yıldız isim, taraftar tepkileri yüzünden Beşiktaş'tan ayrıldığını belirtirken, kiralık sözleşmesi bittikten sonra siyah-beyazlı takıma daha iyi bir şekilde dönmek istediğini açıkladı.
İşte Oğuzhan Özyakup'un sözlerinden satır başları:
"MAALESEF BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADIK"
Uzun ilişkilerde ufak tefek kırgınlıklar olabilir. Şenol Güneş'in son döneminde çok ıslıklandım. Maalesef beklentiyi karşılayamadık. Abdullah Avcı, beni pozitif anlamda etkiledi. Sezona iyi başladım ama ufak bir puan kaybında yine ıslıkları duymaya başladım."
"SERGEN YALÇIN'A 'DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM' DEDİM"
Abdullah Avcı kalsa da benim için bir şey değişmeyecekti. Taraftar haklı olabilir. Protesto psikolojisiyle çok uğraştım. Sergen Yalçın'la görüştük. Takımda kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi. Kararıma saygı gösterdi. 'İnşallah daha güçlü döneceğim' dedim ona.
"BİRAZ UZAKLAŞMAM GEREKİYORDU"
Buraya 15-20 maç oynarım diye geldim, sezon iptal edildi. Ben buraya uzun vadeli olarak gelmedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Hoca'ya da bunu söyledim zaten. Hedefim iyi oynayıp geri dönmek. Belki Beşiktaş'a para kazandırabilirdim.
VAN PERSIE SORUSUNA FLAŞ YANIT!
Bazen maçlarda tansiyon yükselebiliyor. Van Persie ile küslüğümüz biraz uzun sürdü. O derbi maçın atmosferi inanılmaz farklıydı. Hala çok saygı duyduğum bir insan. Şu an hocam oldu. O video bile yanlış anlaşıldı. Adam hocam olmuş. Ne yapayım, ters mi yapayım?
Van Persie ile konuştuk. Benim yaşım küçük, hatalarım oldu. Özür diledim. Tepkileri anlayabiliyorum ama artık hocam olmuş yani. Bazı şeyleri unutmadım ama geride kaldı. Olması gereken de bu bence.
- 30.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a dönecek mi? Kendisi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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