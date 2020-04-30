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30 Nisan 2020, Perşembe
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'a dönecek mi? Kendisi açıkladı

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a dönecek mi? Kendisi açıkladı

'ın devre arasında ekibi Feyenoord'a kiraladığı , siyah-beyazlı kulüpten ayrılma süreci ve gelecek planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki yıldız oyuncu, teknik direktör 'la konuştuğunu ve daha güçlü geri dönmek istediğini söyledi. İşte detaylar...

ile devre arasında yolları ayırıp 'nın Feyenoord takımına kiralık olarak gönderilen , siyah-beyazlı kulübe kapıları tamamen kapatmadığını belirtip, geri dönüş sinyalleri verdi.

Spor'a konuk olan 27 yaşındaki yıldız isim, taraftar tepkileri yüzünden Beşiktaş'tan ayrıldığını belirtirken, kiralık sözleşmesi bittikten sonra siyah-beyazlı takıma daha iyi bir şekilde dönmek istediğini açıkladı.

İşte Oğuzhan Özyakup'un sözlerinden satır başları:

"MAALESEF BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADIK"
Uzun ilişkilerde ufak tefek kırgınlıklar olabilir. 'in son döneminde çok ıslıklandım. Maalesef beklentiyi karşılayamadık. , beni pozitif anlamda etkiledi. Sezona iyi başladım ama ufak bir puan kaybında yine ıslıkları duymaya başladım."

"SERGEN YALÇIN'A 'DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM' DEDİM"
Abdullah Avcı kalsa da benim için bir şey değişmeyecekti. Taraftar haklı olabilir. psikolojisiyle çok uğraştım. 'la görüştük. Takımda kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana . Kararıma saygı gösterdi. 'İnşallah daha güçlü döneceğim' dedim ona.

"BİRAZ UZAKLAŞMAM GEREKİYORDU"
Buraya 15-20 maç oynarım diye geldim, sezon iptal edildi. Ben buraya uzun vadeli olarak gelmedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Hoca'ya da bunu söyledim zaten. Hedefim iyi oynayıp geri dönmek. Belki Beşiktaş'a para kazandırabilirdim.

VAN PERSIE SORUSUNA FLAŞ YANIT!
Bazen maçlarda tansiyon yükselebiliyor. ile küslüğümüz biraz uzun sürdü. O derbi maçın atmosferi inanılmaz farklıydı. Hala çok saygı duyduğum bir insan. Şu an hocam oldu. O video bile yanlış anlaşıldı. Adam hocam olmuş. Ne yapayım, ters mi yapayım?

Van Persie ile konuştuk. Benim yaşım küçük, hatalarım oldu. Özür diledim. Tepkileri anlayabiliyorum ama artık hocam olmuş yani. Bazı şeyleri unutmadım ama geride kaldı. Olması gereken de bu bence.

  1. 30.04.2020
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