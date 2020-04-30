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30 Nisan 2020, Perşembe
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piyangosu

Larin piyangosu

'ın sezon başında ekibi 'e kiraladığı Kanadalı golcü Cyle 'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

'ın sezon başında ekibi 'e kiraladığı Kanadalı golcü Cyle 'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Belçika basını Waregem'in, elindeki birkaç oyuncuyu satıp Larin için kaynak yaratmak istediğini yazdı. Haberlerde siyahbeyazlıların da bu teklife kesinlikle olumlu yaklaşacağının altı çizildi. Beşiktaş yönetimi, Larin'den gelecek parayı transferde kullanabilir.
  1. 30.4.2020
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