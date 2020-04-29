İndirim yapmayan gider!
Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bazı oyuncularımız yüksek ücret alıyor. Kendilerinden indirim bekliyorum. Yapmazlarsa gitmelerini istiyorum” dedi.
Beşıktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a açıklamalar yapıp, gelecek sezonun kadro planlarından bahsetti. Sezon sonuna kadar kalmak isterse Karius'u elde tutacaklarını söyleyen Başkan Çebi, "Ben buranın ekmeğini yedim' derse başımızın üstünde yeri var. Son maçlarda oynar" ifadesini kullandı. Talisca için hiçbir girişim yapmadıklarının altını çizen Çebi, takımdaki oyuncularla ilgili de "Kiralık isimlerden bazıları kalabilir, bazıları gidebilir. Kiralıklarla ilgili konuşmak için henüz erken" dedi.
Çebi şöyle devam etti: Bazı futbolcularımız bizde de yüksek ücret alıyorlar. Bunlar benim futbolcularım. Kendilerinden indirim bekliyoruz, yapmazlarsa gitmelerini istiyorum. Futbolda her şey yeniden yazılacak. Futbolcu kardeşlerimiz bunları bilmeli artık. Bizdeki sözleşmeler korona sonrası için normal değil. Öncesi de normal değildi. Gökhan, Caner ve Atiba ile görüşmedik henüz. Onlara 'sezon sonu görüşeceğiz' dedik. Onlar da saygıyla karşıladılar.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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