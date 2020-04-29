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29 Nisan 2020, Çarşamba
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İndirim yapmayan gider!

İndirim yapmayan gider!

Başkan , "Bazı oyuncularımız yüksek ücret alıyor. Kendilerinden indirim bekliyorum. Yapmazlarsa gitmelerini istiyorum” dedi.

Beşıktaş Başkanı , Spor'a açıklamalar yapıp, gelecek sezonun kadro planlarından bahsetti. Sezon sonuna kadar kalmak isterse Karius'u elde tutacaklarını söyleyen Başkan Çebi, "Ben buranın ekmeğini yedim' derse başımızın üstünde yeri var. Son maçlarda oynar" ifadesini kullandı. için hiçbir girişim yapmadıklarının altını çizen Çebi, takımdaki oyuncularla ilgili de "Kiralık isimlerden bazıları kalabilir, bazıları gidebilir. Kiralıklarla ilgili konuşmak için henüz erken" dedi.

Çebi şöyle devam etti: Bazı futbolcularımız bizde de yüksek ücret alıyorlar. Bunlar benim futbolcularım. Kendilerinden indirim bekliyoruz, yapmazlarsa gitmelerini istiyorum. her şey yeniden yazılacak. Futbolcu kardeşlerimiz bunları bilmeli artık. Bizdeki sözleşmeler korona sonrası için normal değil. Öncesi de normal değildi. Gökhan, Caner ve Atiba ile görüşmedik henüz. Onlara 'sezon sonu görüşeceğiz' dedik. Onlar da saygıyla karşıladılar.

  1. 29.4.2020
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