İndirim yapmayan gider!

Beşıktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a açıklamalar yapıp, gelecek sezonun kadro planlarından bahsetti. Sezon sonuna kadar kalmak isterse Karius'u elde tutacaklarını söyleyen Başkan Çebi, "Ben buranın ekmeğini yedim' derse başımızın üstünde yeri var. Son maçlarda oynar" ifadesini kullandı. Talisca için hiçbir girişim yapmadıklarının altını çizen Çebi, takımdaki oyuncularla ilgili de "Kiralık isimlerden bazıları kalabilir, bazıları gidebilir. Kiralıklarla ilgili konuşmak için henüz erken" dedi.

Çebi şöyle devam etti: Bazı futbolcularımız bizde de yüksek ücret alıyorlar. Bunlar benim futbolcularım. Kendilerinden indirim bekliyoruz, yapmazlarsa gitmelerini istiyorum. Futbolda her şey yeniden yazılacak. Futbolcu kardeşlerimiz bunları bilmeli artık. Bizdeki sözleşmeler korona sonrası için normal değil. Öncesi de normal değildi. Gökhan, Caner ve Atiba ile görüşmedik henüz. Onlara 'sezon sonu görüşeceğiz' dedik. Onlar da saygıyla karşıladılar.