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28 Nisan 2020, Salı
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kalmak istiyor

Vida kalmak istiyor

'nın 'den ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. 3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın zirvesinde yer alan Hırvat futbolcu, ve 'da ailesiyle birlikte mutlu olduklarını, ayrılmayı düşünmediğini bildirdi.

'nın 'den ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. 3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın zirvesinde yer alan Hırvat futbolcu, ve 'da ailesiyle birlikte mutlu olduklarını, ayrılmayı düşünmediğini bildirdi. Vida'nın corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulübün mali yapısının olumsuz etkilenmesi nedeniyle talep edilen maaş indirimine olumlu yaklaştığı belirtildi.
  1. 28.4.2020
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