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28 Nisan 2020, Salı
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’la sanal kapışma: 1-1

Sivas’la sanal kapışma: 1-1

Beşıktaş, üzerinden 'a göndermede bulundu. 'ın geçtiğimiz sezon deplasmanında serbest vuruştan attığı golü paylaşan siyah-beyazlılar, "Top atıldı, Sivas için iftar vakti. Afiyet olsun" yazdı. Sivasspor dakikalar sonra 'un bu sezon 'ta attığı golü yayınlayıp, " için iftar vakti. Afiyet olsun" yanıtını verdi.

Beşıktaş, üzerinden 'a göndermede bulundu. 'ın geçtiğimiz sezon deplasmanında serbest vuruştan attığı golü paylaşan siyah-beyazlılar, "Top atıldı, Sivas için iftar vakti. Afiyet olsun" yazdı. Sivasspor dakikalar sonra 'un bu sezon 'ta attığı golü yayınlayıp, " için iftar vakti. Afiyet olsun" yanıtını verdi. Paylaşımlar binlerce etkileşim aldı.
  1. 28.4.2020
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