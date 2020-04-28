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Lens gitmek istemiyor

Lens gitmek istemiyor

'u kiralayan ve 'in bonservisini isteyen Feyenoord yine Hollandalı oyuncunun peşinde.

Oğuzhan Özyakup'u kiralayan ve 'in bonservisini isteyen Feyenoord yine Hollandalı oyuncunun peşinde. Yönetim de Lens'in ayrılığı için her türlü kolaylığı yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Ancak Lens, 'tan aldığı yıllık 2.3 milyon Euro'nun altına başka bir takıma imza atmaya sıcak bakmıyor
  1. 28.4.2020
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