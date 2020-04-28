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28 Nisan 2020, Salı
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Karantinada kalacaklar

Karantinada kalacaklar

Beşıktaş yönetim kurulu üyesi , giden oyuncularını yakında çağıracaklarını söyledi.

Beşıktaş yönetim kurulu üyesi , giden oyuncularını yakında çağıracaklarını söyledi. Kocadağ, 'nin nihai kararını beklediklerini belirtip "Federasyon yetkilileri açılış tarihini 12 Haziran olarak belirlerse oyuncularımızı mayıs ayının başında çağıracağız. Tarih netleştiği gün oyuncularımız geri dönmesi için çalışamalara başlayacağız" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlılarda yurt dışına giden Boateng, Ljajic, Lens, Ruiz ve-N'Koudou 'a dönüşleri sonrası belirlenen karantina merkezlerinde 14 gün geçirecekler.
  1. 28.4.2020
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