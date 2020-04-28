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28 Nisan 2020, Salı
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Çebi: Öze dönüş devam edecek

Çebi: Öze dönüş devam edecek

Başkanı , kulüp dergisindeki yazısında öze dönüş hareketini sürdüreceklerini söyledi.

Başkanı , kulüp dergisindeki yazısında öze dönüş hareketini sürdüreceklerini söyledi. "Futbolda hocamız ve basketbolda koç Burak Bıyıktay ile başlattığımız bu hareketin başarılı sonuçlar vermesi, geleceğe daha umutla bakmamıza sebep oluyor" diyen Çebi, "Korona sürecinde en büyük tesellimiz Beşiktaş. Evde kalmaya devam" çağrısı yaptı.
  1. 28.4.2020
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