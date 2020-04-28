Beşiktaş yeni kalecisini İngiltere'de buldu!
FIFA’ya başvuran Karius’un yerine kaleci arayan Beşiktaş’ın Luton Town’un Hırvat file bekçisi Simon Sluga ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Beşıktaş'ın Luton Town'un kalecisi Simon Sluga ile ilgilenildiği iddia edildi. Hırvat basınından 24SATA'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Vida'nın vatandaşı Sluga ile Karius'un boşluğunu doldurmak istiyor.
27 yaşındaki Sluga, 2019'un yaz transfer döneminde Rijeka'dan İngiltere Championship takımlarından Luton Town'a 1.7 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sluga'nın bu sezon 25 maçta kalesini koruduğu Luton Town, askıya alınan İngiltere Championship'te 37 maçta topladığı 35 puanla 24 takımlı ligin 23. sırasında yer alıyor. Sluga'nın küme düşmeleri halinde takımda kalmayacağı ifade edildi.
BRAVO ÇOK YAŞLI!..
Asbaşkan Erdal Torunoğulları, Şilili kaleci Claudio Bravo ile ilgilenmediklerini söyledi. Şili basınına konuşan Torunoğulları, 37 yaşındaki Bravo'nun fazla yaşlı olduğunu belirterek, "Bize önerdiler ancak diğer alternatifleri değerlendireceğiz" dedi. Bravo'nun gelmeye hazır olduğu yazılmıştı.
- 28.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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