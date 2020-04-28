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28 Nisan 2020, Salı
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yeni kalecisini İngiltere'de buldu!

Beşiktaş yeni kalecisini İngiltere'de buldu!

’ya başvuran ’un yerine kaleci arayan ’ın ’un Hırvat file bekçisi ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Beşıktaş'ın 'un kalecisi ile ilgilenildiği iddia edildi. Hırvat basınından 24SATA'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Vida'nın vatandaşı Sluga ile 'un boşluğunu doldurmak istiyor.

27 yaşındaki Sluga, 2019'un yaz döneminde Rijeka'dan takımlarından Luton Town'a 1.7 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sluga'nın bu sezon 25 maçta kalesini koruduğu Luton Town, askıya alınan İngiltere Championship'te 37 maçta topladığı 35 puanla 24 takımlı ligin 23. sırasında yer alıyor. Sluga'nın küme düşmeleri halinde takımda kalmayacağı ifade edildi.

BRAVO ÇOK YAŞLI!..
Asbaşkan Erdal Torunoğulları, Şilili kaleci Claudio Bravo ile ilgilenmediklerini söyledi. Şili basınına konuşan Torunoğulları, 37 yaşındaki Bravo'nun fazla yaşlı olduğunu belirterek, "Bize önerdiler ancak diğer alternatifleri değerlendireceğiz" dedi. Bravo'nun gelmeye hazır olduğu yazılmıştı.

  1. 28.4.2020
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