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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Tesisler hazır hale geldi

Tesisler hazır hale geldi

12 'da başlamasıyla ilgili planlamanın yapılması üzerine kulüpler de vakit kaybetmeden sahaları hazırlamaya başladı.

12 'da başlamasıyla ilgili planlamanın yapılması üzerine kulüpler de vakit kaybetmeden sahaları hazırlamaya başladı. Bu bağlamda 'ın sahaları da futbolcuların kullanımına hazır hale getirilmeye başlandı. Çimleri kısaltan ve sahaların bakımını yapan tesis personeli, futbolcuların her an antrenmana çıkma ihtimaline karşı tüm hazırlıklarını tamamladı.
  1. 27.4.2020
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