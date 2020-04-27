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27 Nisan 2020, Pazartesi
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‘Kale artık size emanet’

‘Kale artık size emanet’

Karius'la iplerin kopması nedeniyle , ligin son 8 haftasında kaleyi Utku ve Ersin'e teslim edecek.

Karius'la iplerin kopması nedeniyle , ligin son 8 haftasında kaleyi Utku ve Ersin'e teslim edecek. Siyah-beyazlı hocanın, genç file bekçileriyle yaptığı görüşmelerde, "Bundan sonra kale sizin. Maçların ne zaman başlayacağı henüz kesinlik kazanmadı ama kendinizi en güzel şekilde hazırlayın. Verilen şansı iyi değerlendiren formayı kapar" dediği öğrenildi.
  1. 27.4.2020
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