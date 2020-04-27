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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Gikiewicz için bilgi aldı

Gikiewicz için bilgi aldı

'ın bir süredir 'de forma giyen 'i istediği iddia ediliyordu.

'ın bir süredir 'de forma giyen 'i istediği iddia ediliyordu. Polskie Radio 24, "Konu şu. Giki, 'ın transfer listesinde. Bir an önce işi bitirmek istiyor" iddiasını ortaya attı. 1.90'lık Polonyalı kaleci için Sergen'in Polonyalı eski arkadaşı Bako'dan bilgi istediği bildirildi.
  1. 27.4.2020
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