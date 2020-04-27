Beşiktaş'tan kongre üyelerine duyuru! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş değişikliği duyurdu! Erteleme...

'tan kongre üyelerine duyuru!

Beşiktaş'tan kongre üyelerine duyuru!

resmi web sitesi üzerinden, kongre üyeleri için önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan duyuruda Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nun tarih değişikliği hakkında bilgi verildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan o duyuru

Değerli Kongre Üyelerimiz,

Bildiğiniz gibi, Derneğimizin Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantıları, Tüzüğümüzün 18/A maddesi uyarınca, her yıl Mayıs ayı içerisinde yapılmaktadır.

Ancak Koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, 17/04/2020 tarihinde 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesi uyarınca, dernek genel kurulları, 31/07/2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Süre, İçişleri Bakanınca üç aya kadar uzatılabilecek ve ertelenen dernek genel kurulları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılacaktır.

Anılan düzenleme doğrultusunda, Derneğimizin 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı Ağustos ayı içinde gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir. Ancak, İçişleri Bakanı tarafından sürenin uzatılması, ya da yeni bir düzenleme yapılması halinde, toplantı tarihinde tekrar değişiklik yapılabilecektir.

Konuyla ilgili her türlü gelişme hakkında siz değerli Kongre Üyelerimize bilgi verilecektir.

Saygılarımızla,

Jimnastik Kulübü Derneği

  1. 27.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan kongre üyelerine duyuru! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA