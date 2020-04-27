Adnan Dalgakıran: Bu süreç bize planlama adına zaman tanıdı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Adnan Dalgakıran: Bu süreç bize planlama adına zaman tanıdı

: Bu süreç bize planlama adına zaman tanıdı

Adnan Dalgakıran: Bu süreç bize planlama adına zaman tanıdı

Dergisi mayıs ayı sayısına konuşan ikinci başkan salgını süreciyle ilgili, "Durmamız mümkün değil, çünkü aslında bu zaman bize planlama ve harekete geçme adına da zaman tanıdı" dedi.

Kulübü İkinci Başkanı , kulüp dergisinin mayıs ayı sayısına konuştu.

Dalgakıran açıklamasında, Başkan ve yönetim kurulu olarak büyük bir özveriyle her gün kulüp için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Beşiktaş, 117 yıllık bir çınar. Zor dönemleri, sıkıntılı dönemleri olabilir. Biz güneşli günler için, Beşiktaş'ın başarısını sürdürülebilir hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Taraftarımızdan da her zamankinden daha fazla destek istiyoruz. Beraber daha güçlüyüz. El birliği ile güzel günlere kavuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda İletişim ve Yeniden Yapılanmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Dalgakıran, yeni tip koronavirüs salgınıyla dünyanın her yerini etkileyen ve hayatı durma noktasına getiren bir durumla karşı karşıya kaldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu durum herkesin yeni tecrübe ettiği bir olay. Biz de bununla alakalı hızlı bir reaksiyon gösterip, çalışma planlarımızı buna göre yaptık. Başkanımız, yönetim kurulumuz, profesyonellerimiz evden çalışmaya devam ediyor. Durmamız mümkün değil, çünkü aslında bu zaman bize planlama ve harekete geçme adına da zaman tanıdı. İletişim, dünyada ne yaşanırsa yaşansın, asla durmayacak ve bitmeyecek bir olgu. Özellikle bu dönem daha da aktif olmamız gerektiğini konuştuk ve bu zamana kadar da stratejimize uygun olarak güçlü ve yoğun bir iletişim gerçekleştirdik."

  1. 27.04.2020
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