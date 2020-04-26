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26 Nisan 2020, Pazar
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N’Sakala elden kaçtı

N’Sakala elden kaçtı

Belçikalılar, 'in yerine 'a geleceği iddia edilen Fabrice N'Sakala'nın, Anderlecht ile anlaştığını yazdı.

Belçikalılar, 'in yerine 'a geleceği iddia edilen Fabrice N'Sakala'nın, Anderlecht ile anlaştığını yazdı. Voetbal Nieuws'un iddiasına göre Fransız oyuncu 2 sezon için Anderlecht forması giyecek. Sezon başında 1 milyon euro gibi çok ciddi bir maaş alacak.
  1. 26.4.2020
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