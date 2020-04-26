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26 Nisan 2020, Pazar
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'Futbolu özledim'

'Futbolu özledim'

'ın Sırp yıldızı Ljajic de futbolu çok özledi. İdmanlarına evden devam eden tecrübeli orta saha oyuncusu "Normal hayatın ne kadar büyük bir nimet olduğunu herkes anladı. oynamayı çok özledim" dedi.

'ın Sırp yıldızı Ljajic de futbolu çok özledi. İdmanlarına evden devam eden tecrübeli orta saha oyuncusu "Normal hayatın ne kadar büyük bir nimet olduğunu herkes anladı. Umarım bir an önce sahalara dönebiliriz. oynamayı çok özledim" diye konuştu.
  1. 26.4.2020
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