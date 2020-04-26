Fatih Aksoy: Kampa katılacağım - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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: Kampa katılacağım

Fatih Aksoy: Kampa katılacağım

'ın 'a kiraladığı , önümüzdeki sezon başında Beşiktaş kampına katılacağını belirtirken, "'a dönebilirim. planım var" diye konuştu.

'un 'tan kiraladığı , çok iyi bir takım olduklarını söyledi. Stoper Aksoy, verilen arada evde kendi maçlarını izlediğini belirtti. 21 yaşındaki oyuncu, "Çok iyi bir takımımız var, 10 yılda bir gelecek cinsten" dedi. Önümüzdeki sezon başında Beşiktaş kampına katılacağını belirten Fatih, "'a dönebilirim. planım var" diye konuştu.
  1. 26.4.2020
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