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26 Nisan 2020, Pazar
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imzaladı!

Edwin Gyasi imzaladı!

Gana basını, 'da forma giyen sağ kanat 'nin ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.

Gana basını, 'da forma giyen sağ kanat 'nin ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı. Ghanasoccer'da yer alan habere göre CSKA Sofya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la 2 yıllık ön mukavele imzaladı. 28 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılarla kişisel konularda görüşmeler yaptığı ve sezon sonu bedelsiz geleceği ifade edildi.
  1. 26.4.2020
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