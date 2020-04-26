Beşiktaş'ta Caner Erkin'e sözleşme şoku! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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'ta 'e sözleşme şoku!

Beşiktaş'ta Caner Erkin'e sözleşme şoku!

'tan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 'e dev indirim talebi geldi. Siyah-beyazlı kurmaylar, deneyimli futbolcunun teklifi kabul etmemesi halinde ikinci bir görüşme yapmayı düşünmüyor. Ezeli rakip ise bu transferde pusuda bekliyor.

ekiplerinden 'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması yönetiminde ilerliyor. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamasında yönetimle yapacakları toplantı sonucu birtakım kararlar alacaklarını açıklamıştı ve yaşanacak olan değişimin sinyallerini vermişti. Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilirken, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 'in son durumu merak ediliyordu.

BEŞİKTAŞ'TAN DEV İNDİRİM TALEBİ!
Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'le masaya oturmayı planlarken, deneyimli sol bekten ciddi bir indirime gidilmesi beklenecek.

KABUL EDİLMEZSE YOLLAR AYRILACAK
Siyah-beyazlı takımda yıllık 1.7 milyon euro kazanan Caner Erkin'e 750 bin euro teklif edilecek. 31 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmediği takdirde ısrarcı olunmayacak ve yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE PUSUDA!
Öte yandan Beşiktaş'ın ezeli rakibi 'nin de Caner Erkin için pusuda olduğu öğrenildi. Takıma mutlak bir sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Caner'in durumunu yakından takip ediyor.

  1. 26.04.2020
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