Beşiktaş'ta Caner Erkin'e sözleşme şoku!
Beşiktaş'tan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Caner Erkin'e dev indirim talebi geldi. Siyah-beyazlı kurmaylar, deneyimli futbolcunun teklifi kabul etmemesi halinde ikinci bir görüşme yapmayı düşünmüyor. Ezeli rakip Fenerbahçe ise bu transferde pusuda bekliyor.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması Sergen Yalçın yönetiminde ilerliyor. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamasında yönetimle yapacakları toplantı sonucu birtakım kararlar alacaklarını açıklamıştı ve yaşanacak olan değişimin sinyallerini vermişti. Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilirken, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in son durumu merak ediliyordu.
BEŞİKTAŞ'TAN DEV İNDİRİM TALEBİ!
Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'le masaya oturmayı planlarken, deneyimli sol bekten ciddi bir indirime gidilmesi beklenecek.
KABUL EDİLMEZSE YOLLAR AYRILACAK
Siyah-beyazlı takımda yıllık 1.7 milyon euro kazanan Caner Erkin'e 750 bin euro teklif edilecek. 31 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmediği takdirde ısrarcı olunmayacak ve yollar ayrılacak.
FENERBAHÇE PUSUDA!
Öte yandan Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de Caner Erkin için pusuda olduğu öğrenildi. Takıma mutlak bir sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Caner'in durumunu yakından takip ediyor.
- 26.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Caner Erkin'e sözleşme şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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