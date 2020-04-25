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25 Nisan 2020, Cumartesi
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’dan çifte bomba! 'un yerine iki isim

Kartal’dan çifte bomba! Karius'un yerine iki isim

Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Loris ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan , kaleci transferinde gaza bastı. Yönetim, ve 'a, "Bonservis sorunlarınızı çözün ve imzaya hazır olun" mesajını yolladı.

'ta kaleci harekatı… Loris ile yollarını ayırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki sezon için kaleye çifte takviye yapmayı planlıyor. Yönetimin hedefindeki isimler ise bonservisi Fulham'da olan takımın eksi kalecisi ve Başakşehirli .

Yönetim Fabri ve Volkan'a transfer için, "Bonservislerinizi alıp gelin" mesajını yolladı. Siyah- Beyazlılar'a gelmek isteyen iki ismin de kulüpleriyle birer yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Takvim'in haberine göre; Fulham'dan Mallorca'ya kiralanan Fabri, İspanyol ekibinde de şans bulamıyor. Fulham da onu kadroda düşünmüyor. Volkan da Başakşehir'de Mertin'in arkasında ikinci kaleci durumunda.

Fabri, Beşiktaş formasıyla kariyerinin zirvesine çıkmış ve 6 milyon Euro'ya Fulham'a gitmişti. 'ın eski 1 numarası Volkan da Beşiktaş'ta yeniden kendini ispatlamayı hedefliyor.

  1. 25.04.2020
  2. Güncelleme: 25.04.2020 02:35
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