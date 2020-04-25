Bundesliga'ya damga vuran kaleci Beşiktaş'a doğru!
Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları Sergen Yalçın yönetiminde başladı. Alman file bekçisi Loris Karius'la sezon sonu yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, bu mevki için birçok ismi gündemine almıştı. Önümüzdeki sezon kalesini sağlama almak isteyen Kara Kartal, Almanya'nın en iyi 5 kalecisi arasında yer alan Rafal Gikiewicz’i gündemine aldı.
Beşiktaş yeni sezon için kalesini güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah beyazlılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Karius'un alternatifini Bundesliga'da buldu.
BeIN Sports'un haberine göre, siyah beyazlıların Almanya'nın en iyi ilk 5 kalecisi arasında yer alan Polonyalı eldiven Rafal Gikiewicz'i takibe aldığı ve oyuncu ile ilk temasın kurulduğu bilgisine ulaşıldı.
Union Berlin formasını giyen tecrübeli eldivenin kalesinde güven veren özellikleriyle Teknik heyetin dikkatini çektiği bilgisine ulaşıldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gikiewicz'in siyah beyazlı takıma yakın olduğu bilgisine ulaşılırken Polonyalının mali olarak daralmaya gidecek olan Beşiktaş'ın yeni harcama limitlerine uygun bir maaş ile Dolmabahçe'ye gelebileceği gelen haberler arasında.
- 25.04.2020
- Güncelleme: 25.04.2020 16:41
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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