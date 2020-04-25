Bundesliga'ya damga vuran kaleci Beşiktaş'a doğru!

Beşiktaş yeni sezon için kalesini güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah beyazlılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Karius'un alternatifini Bundesliga'da buldu.

BeIN Sports'un haberine göre, siyah beyazlıların Almanya'nın en iyi ilk 5 kalecisi arasında yer alan Polonyalı eldiven Rafal Gikiewicz'i takibe aldığı ve oyuncu ile ilk temasın kurulduğu bilgisine ulaşıldı.





Union Berlin formasını giyen tecrübeli eldivenin kalesinde güven veren özellikleriyle Teknik heyetin dikkatini çektiği bilgisine ulaşıldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gikiewicz'in siyah beyazlı takıma yakın olduğu bilgisine ulaşılırken Polonyalının mali olarak daralmaya gidecek olan Beşiktaş'ın yeni harcama limitlerine uygun bir maaş ile Dolmabahçe'ye gelebileceği gelen haberler arasında.