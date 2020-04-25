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25 Nisan 2020, Cumartesi
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'ya damga vuran kaleci 'a doğru!

Bundesliga'ya damga vuran kaleci Beşiktaş'a doğru!

'ta gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları yönetiminde başladı. Alman file bekçisi Loris Karius'la sezon sonu yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, bu mevki için birçok ismi gündemine almıştı. Önümüzdeki sezon kalesini sağlama almak isteyen , 'nın en iyi 5 kalecisi arasında yer alan ’i gündemine aldı.

yeni sezon için kalesini güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah beyazlılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Karius'un alternatifini 'da buldu.

BeIN Sports'un haberine göre, siyah beyazlıların 'nın en iyi ilk 5 kalecisi arasında yer alan Polonyalı eldiven 'i takibe aldığı ve oyuncu ile ilk temasın kurulduğu bilgisine ulaşıldı.

Union Berlin formasını giyen tecrübeli eldivenin kalesinde güven veren özellikleriyle Teknik heyetin dikkatini çektiği bilgisine ulaşıldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gikiewicz'in siyah beyazlı takıma yakın olduğu bilgisine ulaşılırken Polonyalının mali olarak daralmaya gidecek olan Beşiktaş'ın yeni harcama limitlerine uygun bir maaş ile Dolmabahçe'ye gelebileceği gelen haberler arasında.

  1. 25.04.2020
  2. Güncelleme: 25.04.2020 16:41
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