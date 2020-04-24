Papiss Cisse harekatı! Süper Lig devi...
Beşiktaş yönetimi, N'Sakala'dan sonra Alanya’nın Senegalli forveti Papiss Cisse ile de 1 yıllık anlaşma konusunu masaya yatırdı.
Siyah-beyazlılarda transfer listesine eklenen isimlerden biri de Papiss Cisse oldu. Caner Erkin'le henüz sözleşme yenilenmemesi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da tavsiyesiyle Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren sol bek Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş yönetimi, bir hamle daha yaptı. Siyah-beyazlılar yine Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan öğrencisi Papiss Cisse ile 1 yıllık anlaşma konusunu masaya yatırdı. 47 yaşındaki teknik adamın 34 yaşındaki Senegalli forveti çok beğendiği ve Beşiktaş yönetimine alınması konusunda tavsiyede bulunduğu bildirildi. Sergen'in bu oyuncuların maaşlarını bildiği için yönetimin elini de rahatlattığı gelen bilgiler arasında.
403 MAÇTA 174 GOL
Senegalli forvet Papiss Cisse, bugüne kadar 403 resmi maçta forma giydi. Rakip fileleri 174 kez havalandıran, 24 de asist yapan başarılı golcü, toplamda 198 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı. Cisse, Senegal milli takımında da 37 maçta 17 gol attı.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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