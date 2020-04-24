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24 Nisan 2020, Cuma
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Lutz Pfannenstiel sürprizi

Lutz Pfannenstiel sürprizi

Bir süredir sportif direktör konusunda hamle yapmak isteyen 'ın gündemdeki yeni ismin Düsseldorf'un 47 yaşındaki 'su Lutz Pfannenstiel olduğu iddia edildi.

Bir süredir sportif direktör konusunda hamle yapmak isteyen 'ın gündemdeki yeni ismin Düsseldorf'un 47 yaşındaki 'su Lutz Pfannenstiel olduğu iddia edildi. Wolfsburg döneminde, Firmino, Joelinton, Nico Schulz ve Volland gibi oyuncuları ucuz maliyetlere bulup yüksek maliyetlere satarak dikkat çekti.
  1. 24.4.2020
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