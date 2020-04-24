Ersin Destanoğlu: İdolüm Neuer - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Ersin Destanoğlu: İdolüm Neuer

: İdolüm Neuer

Ersin Destanoğlu: İdolüm Neuer

'ın genç kalecisi , kulübün instagram canlı yayınına katıldı. Kendisini geliştirmek istediğini söyleyen Ersin, "Topu oyuna sokma konusunda ekstra çalışma yapıyorum. Kalecilik konusunda Neuer'i örnek alıyorum" dedi.

'ın genç kalecisi , kulübün instagram canlı yayınına katıldı. Kendisini geliştirmek istediğini söyleyen Ersin, "Topu oyuna sokma konusunda ekstra çalışma yapıyorum. Kalecilik konusunda Neuer'i örnek alıyorum. Fizik yapısı olarak kendime benzetiyorum. O yüzden onun videolarını izleyerek buralara geldim" diye konuştu. Ersin, evde kaldığı bu dönemde hem antrenman yapıp hem de üniversiteye hazırlandığını ifade etti.
  1. 24.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ersin Destanoğlu: İdolüm Neuer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA