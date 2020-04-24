Burak Yılmaz kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yaklaşık 35 gündür evdeyim. Hayatımda belki de ilk kez bu kadar uzun süre evde kaldım. Artık işimizi çok özledik. Psikolojik olarak da çok yorulduk ama sağlam kalmaya ve evde inatla kalmaya devam etmeliyiz.

"BEŞİKTAŞ'I İSTİYORUM DEDİM"

Benim Beşiktaşlılığım babamdan geliyor, Babam Beşiktaş'da görev aldı. Oradan beri kartallık var. Şimdi bir şey anlatacağım 'o kadar olur mu?' diyeceksiniz. Antalyaspor'da oynarken Süper Lig'in büyükleri beni istemişti. Başkan 'sen nereyi istiyorsan oraya vereceğim' dedi. Bende 'Diğer büyükleri reddedin ben Beşiktaş'ı istiyorum' dedim. Öyle Beşiktaş'a geldim, böyle Beşiktaşlıyım.

Galatasaray formasını da öptüm. Galatasaray'a gittiğimde beni Avrupa çapında bir oyuncu haline getirdi, o yüzden kulübe bağlılığımdan dolayı formayı öptüm. Ama hiç bir zaman Beşiktaşlı olduğumu hiç bir yerde saklamadım.

"GEÇMİŞE YÖNELİK ALACAKLARIMI ERTELEDİM"

Geçmişe yönelik yüklü bir alacağım var, onu ileri bir tarihe erteledim. Başkanımıza, 'Ne gerekirse oturur konuşuruz' dedim. Bu dönemde para konuşacak insan değilim. Bu dönemde para konuşan vicdansızdır. Mutlaka lig bir şekilde bitecek. Performanslar nasıl etkilenecek bilmiyoruz. Evde fit kalmak söz konusu değil, öyle bir durum yok. Futbol, başka bir oyun. Haziran sonuna doğru başlayacağımızı düşünüyorum. Durmadan da yeni sezona başlarız.

"BOATENG BURADA KALMAK İSTİYORUM DEDİ"

Ben İnönü'de de oynadım, orası benim için çok başka. İşler iyi gidiyorsa taraftarın coşkusuyla o maçı kazanırsın. Böyle bir taraftar ben hayatımda görmedim, göreceğimi de sanmıyorum. Hayatım boyunca gördüğüm en güzel taraftar, en güzel stadyum. Boateng'e ilk geldiğinde 'Çok zevk alacaksın, çok başka bir stada çıkacaksın' dedim. Maçtan sonra 'Bu kadarını beklemiyordum, inanılmazdı. Burada kalmak istiyorum' dedi. Bambaşka.