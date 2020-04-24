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24 Nisan 2020, Cuma
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’ı veto etti

Aboubakar’ı veto etti

'den sonra da aracılar vasıtasıyla siyah-beyazlılara mesaj gönderdi ve yeniden forması giymeye hazır olduğunu söyledi. Ancak teknik direktör , sakatlık geçmişi nedeniyle Kamerunlu yıldızı veto etti.

Kaleci Fabri'den sonra da aracılar vasıtasıyla siyah-beyazlılara mesaj gönderdi ve yeniden forması giymeye hazır olduğunu söyledi. İspanyol kalecinin omzundaki sakatlık sebebiyle veto yemesinden sonra, Kamerunlu santrfor da sık sakatlanması yüzünden tarafından istenmeyenler listesine eklendi
  1. 24.4.2020
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