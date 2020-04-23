Son dakika: Burak Yılmaz'dan indirim için resmi açıklama
Beşiktaş'ta son dakika Burak Yılmaz gelişmesi... Yıldız golcü yaptığı resmi açıklamada hakkında çıkan spekülasyonlara cevap verdi.
Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan haberlere sert eleştiri... Milli golcü, yaptığı açıklamada indirime gitmeyeceğine dair yapılan spekülasyonları yalanladı.
Milli golcününün konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
"Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak ülkece birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de, yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaş'ım için, üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım."
- 23.04.2020
- Güncelleme: 23.04.2020 15:30
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- Son dakika: Burak Yılmaz'dan indirim için resmi açıklama
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Burak Yılmaz'dan indirim için resmi açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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