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23 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika: 'tan açıklaması!

Son dakika: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!

ekiplerinden resmi sitesinden 'ın takımdan ayrılacağına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

'ta kaptan 'ın takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Siyah-beyazlı takım resmi sitesinden konuyla ilgili açıklama yaparak çıkan iddiaları yalanladı. İşte o açıklama...

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

Gökmen Özcan imzasıyla Fanatik gazetesinin internet sitesinde yayımlanan, 'Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor' başlıklı haberde yer alan hiçbir detay gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberde, Başkanımız 'ye ve kaptanımız Burak Yılmaz'a ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.

  1. 23.04.2020
  2. Güncelleme: 23.04.2020 18:16
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