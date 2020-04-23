Son dakika: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!

Beşiktaş'ta kaptan Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Siyah-beyazlı takım resmi sitesinden konuyla ilgili açıklama yaparak çıkan iddiaları yalanladı. İşte o açıklama...



Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde;



Gökmen Özcan imzasıyla Fanatik gazetesinin internet sitesinde yayımlanan, 'Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor' başlıklı haberde yer alan hiçbir detay gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberde, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye ve kaptanımız Burak Yılmaz'a ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.