Son dakika: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş resmi sitesinden Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağına yönelik çıkan haberleri yalanladı.
Beşiktaş'ta kaptan Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Siyah-beyazlı takım resmi sitesinden konuyla ilgili açıklama yaparak çıkan iddiaları yalanladı. İşte o açıklama...
Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde;
Gökmen Özcan imzasıyla Fanatik gazetesinin internet sitesinde yayımlanan, 'Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor' başlıklı haberde yer alan hiçbir detay gerçeği yansıtmamaktadır.
Söz konusu haberde, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye ve kaptanımız Burak Yılmaz'a ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.
- 23.04.2020
- Güncelleme: 23.04.2020 18:16
- 2020 Ramazan Kayseri imsakiye saatleri! Kayseri için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?
- Son dakika: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!
- 2020 Ramazan Kars imsakiye saatleri! Kars için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?
- Hırvat basını yazdı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...
- 2020 Ramazan Kastamonu imsakiye saatleri! Kastamonu için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.