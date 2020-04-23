Beşiktaş'ta 42 milyonluk fiyasko!

Alacakları sebebiyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden ve takımdan ayrılması an meselesi olan Loris Karius, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Beklentilere cevap veremeyen Alman kalecinin 2 yılık kiralama ve maaş ücreti olan 5.7 milyon Euro (42 milyon TL) da kulübe ağır bir fatura çıkardı.

YILLIK MAAŞI 1.6 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'tan yıllık 1.6 milyon Euro kazanan Karius, iki sezonda 3.2 milyon Euro'luk bir gelirin sahibi oldu. Kartal, Liverpool'a ise 2 yıl için 2.5 milyon Euro kiralama ücreti ödedi.

67 MAÇTA TAM 95 GOL YEDİ

Forma giydiği 67 maçta 95 gol gören Alman eldiven 1,42 gol ortalamasıyla da Siyah-Beyazlı takımda son dönemdeki en kötü kaleci performanslarından birine imza atmış oldu.