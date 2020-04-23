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23 Nisan 2020, Perşembe
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'ta 42 milyonluk fiyasko!

Beşiktaş'ta 42 milyonluk fiyasko!

’la fesih aşamasındaki Karius, kulübe 42 milyon TL’ye patladı. Son yılların en kötü kaleci performansına imza attı. Alman kaleci 67 maçta kalesinde tam 95 gol gördü.

Alacakları sebebiyle 'ya şikayet eden ve takımdan ayrılması an meselesi olan Loris Karius, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Beklentilere cevap veremeyen Alman kalecinin 2 yılık kiralama ve maaş ücreti olan 5.7 milyon Euro (42 milyon TL) da kulübe ağır bir fatura çıkardı.

YILLIK MAAŞI 1.6 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'tan yıllık 1.6 milyon Euro kazanan Karius, iki sezonda 3.2 milyon Euro'luk bir gelirin sahibi oldu. , 'a ise 2 yıl için 2.5 milyon Euro kiralama ücreti ödedi.

67 MAÇTA TAM 95 GOL YEDİ

Forma giydiği 67 maçta 95 gol gören Alman eldiven 1,42 gol ortalamasıyla da Siyah-Beyazlı takımda son dönemdeki en kötü kaleci performanslarından birine imza atmış oldu.

  1. 23.04.2020
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