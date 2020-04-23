Beşiktaş'ta 42 milyonluk fiyasko!
Beşiktaş’la fesih aşamasındaki Karius, kulübe 42 milyon TL’ye patladı. Son yılların en kötü kaleci performansına imza attı. Alman kaleci 67 maçta kalesinde tam 95 gol gördü.
Alacakları sebebiyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden ve takımdan ayrılması an meselesi olan Loris Karius, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Beklentilere cevap veremeyen Alman kalecinin 2 yılık kiralama ve maaş ücreti olan 5.7 milyon Euro (42 milyon TL) da kulübe ağır bir fatura çıkardı.
YILLIK MAAŞI 1.6 MİLYON EURO
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'tan yıllık 1.6 milyon Euro kazanan Karius, iki sezonda 3.2 milyon Euro'luk bir gelirin sahibi oldu. Kartal, Liverpool'a ise 2 yıl için 2.5 milyon Euro kiralama ücreti ödedi.
67 MAÇTA TAM 95 GOL YEDİ
Forma giydiği 67 maçta 95 gol gören Alman eldiven 1,42 gol ortalamasıyla da Siyah-Beyazlı takımda son dönemdeki en kötü kaleci performanslarından birine imza atmış oldu.
- 23.04.2020
- Alex de Souza'dan teknik direktörlük sinyali!
- Roma'nın Cengiz Ünder planı belli oldu! Premier Lig ve takas...
- Yıldız oyuncudan formalı paylaşım! Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı
- Şampiyonlar Ligi için bomba iddia! Türkiye'den gidecek takım belli oldu
- Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Nagatomo İtalya'ya transfer oluyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta 42 milyonluk fiyasko! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.