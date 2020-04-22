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22 Nisan 2020, Çarşamba
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İdmanlar devam ediyor

İdmanlar devam ediyor

, önceki gün yapılan ilk antrenmanın ardından dün de 7 isim 'ye giderek bir çalışma gerçekleştirdi.

, önceki gün yapılan ilk antrenmanın ardından dün de 7 isim 'ye giderek bir çalışma gerçekleştirdi. İkinci antrenmanda Gökhan, Caner, Güven, Necip, Boyd, Atiba ve genç kaleci Ersin; Marrone önderliğinde çalışma yaptı. Siyah-beyazlılarda bugünkü antrenman sonrasında, 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle hafta başına kadar ara verilecek.
  1. 22.4.2020
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