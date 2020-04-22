G.Saray'ın gündemindeki isimden Beşiktaş'a yeşil ışık!
Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Enner Valencia ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ekvadorlu santrforun menajeri “Beşiktaş, oyuncumla yakından ilgileniyor” dedi.
Siyah-beyazlıların transfer listesine her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Adı Beşiktaş ile gündeme gelen son isim Ekvadorlu santrfor Enner Valencia oldu.
Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Valencia'yla, G.Saray da ara transfer döneminde ilgilenmişti. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Gonzalo Vargas, Meksika'dan Radio Caravana'da yayımlanan Al Toque isimli programa katıldı.
"BAKALIM NELER OLACAK"
Vargas, "Son dönemde Türk futbolu Enner ile yakından ilgileniyor. İlgilenenler takımlar arasında en önde geleni Beşiktaş. Zaten Enner de her fırsatta Avrupa'da dönmek istediğini söylüyor. Bakalım neler olacak" dedi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
G.Saray'ın gündemindeki isimden Beşiktaş'a yeşil ışık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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