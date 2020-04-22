G.Saray'ın gündemindeki isimden Beşiktaş'a yeşil ışık! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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G.Saray'ın gündemindeki isimden 'a yeşil ışık!

G.Saray'ın gündemindeki isimden Beşiktaş'a yeşil ışık!

'ın da listesinde olduğu iddia edilen Enner ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ekvadorlu santrforun menajeri “, oyuncumla yakından ilgileniyor” dedi.

Siyah-beyazlıların listesine her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Adı ile gündeme gelen son isim Ekvadorlu santrfor Enner oldu.

'nın Tigres takımında forma giyen Valencia'yla, G.Saray da ara transfer döneminde ilgilenmişti. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Gonzalo Vargas, Meksika'dan Radio Caravana'da yayımlanan Al Toque isimli programa katıldı.

"BAKALIM NELER OLACAK"

Vargas, "Son dönemde Türk futbolu Enner ile yakından ilgileniyor. İlgilenenler takımlar arasında en önde geleni Beşiktaş. Zaten Enner de her fırsatta Avrupa'da dönmek istediğini söylüyor. Bakalım neler olacak" dedi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

  1. 22.4.2020
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