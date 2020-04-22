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22 Nisan 2020, Çarşamba
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En sevdiğim kelime Kara Kartal

Devre arasında 'dan kiralanan , 433'ün instagram canlı yayınına katıldı. 33 yaşındaki tecrübeli yıldız corona virüs günlerinde yaşadıklarından bahsederken bir yandan da en sevdiği Türkçe kelimenin ne olduğunu söyledi.

Devre arasında 'dan kiralanan , 433'ün instagram canlı yayınına katıldı. 33 yaşındaki tecrübeli yıldız corona virüs günlerinde yaşadıklarından bahsederken bir yandan da en sevdiği Türkçe kelimenin ne olduğunu söyledi. Ganalı yıldız Boateng, "'de gençken yaşarken çok Türk arkadaşım vardı. Şimdi de temel kelimeleri öğrendim ama en çok sevdiğim kelime, ... İlk maçıma sakat olduğum için çıkamadım ama sonra ikinci maçta hemen golümü attım. İşler iyi gidiyordu, şimdi şimdi ara verildi, beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.
  1. 22.4.2020
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